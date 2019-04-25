النشرة: انتهاء جلسة مجلس الوزراء وجلسة للموازنة الثلاثاء المقبل ببعبدا

أفادت مراسلة "​النشرة​" في بعبدا بأن "جلسة ​مجلس الوزراء​ المنعقدة في ​قصر بعبدا​ ب​رئاسة الجمهورية​ ​ميشال عون​ وانتهت وتم الاتفاق على عقد جلسة أخرى للموازنة الثلاثاء المقبل ببعبدا".

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