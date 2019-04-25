افادت معلومات لـ"النشرة" ان ​الحكومة​ اقرت خلال اجتماعها في ​القصر الجمهوري​ برئاسة ​الرئيس ميشال عون​ جميع البنود المتعلقة برفع الأجور في بعض المصالح والوظائف وفقاً لقانون ​سلسلة الرتب والرواتب​.

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كانت هذه تفاصيل خبر النشرة: الحكومة تقرّ جميع البنود المتعلقة برفع الأجور في بعض المصالح والوظائف وفقاً لقانون سلسلة الرتب والرواتب لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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