اليونيفيل تؤكد وجود نفق ثالث يعبر الخط الازرق في انتهاك للقرار 1701

اشارت ​اليونيفيل​ في بيان الى انه "في الفترة الواقعة بين كانون الأول 2018 وكانون الثاني 2019، أبلغ ​الجيش الإسرائيلي​ اليونيفيل أنه اكتشف ستة أنفاق على طول ​الخط الأزرق​". وبعد تحقيقات تقنية مستقلة أجراها وفقاً لولايتها، أكد اليونيفيل بالفعل أن "اثنين من الأنفاق يعبران الخط الأزرق، في انتهاك لقرار ​مجلس الأمن الدولي​ 1701". وأجرت اليونيفيل أخيرا كشفاً تقنياً على آخر نفق اكتشفه الجيش الإسرائيلي في شمال إسرائيل بالقرب من الخط الأزرق ومقابل ​بلدة رامية​ اللبنانية.

واوضح البيان ان "تقييم اليونيفيل المستقل يؤكد أن هذا النفق يعبر الخط الأزرق في انتهاك للقرار 1701". وبشكل إجمالي، من بين الأنفاق الستة التي أبلغ عنها الجيش الإسرائيلي حتى الآن، أكد اليونيفيل بشكل مستقل وجود خمسة أنفاق قريبة من الخط الأزرق في شمال إسرائيل، وتبين أن ثلاثة أنفاق من بينها تعبر الخط الأزرق.

وأبلغ "اليونيفيل" السلطات اللبنانية بالانتهاك وطلبت إجراء متابعة عاجلة وفقاً لمسؤوليات حكومة لبنان عملاً ب​القرار 1701​. ويواصل اليونيفيل العمل مع الأطراف لضمان تنسيق جميع الأنشطة في المناطق الحساسة على النحو الواجب، واحترام الخط الأزرق بالكامل من الطرفين، ومساعدة الأطراف على الوفاء بالتزاماتها تجاه وقف الأعمال العدائية بموجب القرار 1701.

إشارة الى أن الوضع هادئ في منطقة عمليات اليونيفيل.