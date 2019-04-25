كركي: فسخ عقود أطباء ومختبرات وصيادلة

أصدر المدير العام للصندوق الوطني للضمان الإجتماعي ​محمد كركي​ عددا من القرارات، في إطار متابعته للتحقيقات التي تجريها المراقبة الطبية في ​الصندوق الوطني للضمان الإجتماعي​ مع عدد من الأطباء والصيادلة وأصحاب المختبرات المتعاقدة مع الصندوق، حيث تبين ان من نتائج التحقيق الذي أجرته المراقبة الطبية في الصندوق وجود مخالفات لأحكام ​قانون الضمان​ الإجتماعي ونظامه الطبي والعقود المبرمة معهم. وتضمنت هذه القرارات الاتي: رقم القرار تاريخ القرار اسم المتعاقد ملاحظات 338 24/4/ 2019 قاسم ​علي عيسى​ فسخ تعاقد اعتبارا من 30/4/ 2019 340 ورقم الصادر 1634 24/4/ 2019 25/ 4/ 2019 عبد الناصر ​حسن نجم​ Advertisements تعليق تعاقد لمدة شهر إعتبارا من 30/ 4/ 2019 انذار بتاريخ 25/ 04/ 2019 336 24/4/ 2019 صيدلية سمر فارم فسخ تعاقد اعتبارا من 30/ 4/ 2019 337 24/4/ 2019 صيدلية قصير فسخ تعاقد اعتبارا من 30/ 4/ 2019 339 24 /4/ 2019 مختبرات علوية للتحاليل الطبية فسخ تعاقد اعتبارا من 30/4/ 2019 وحظر كركي على جميع المستخدمين العاملين في الصندوق إستلام أو تصفية أو صرف أية معاملة صحية موقعة من الأطباء أو الصيادلة أو المختبرات موضوع هذه القرارات، محذرا كل من تسول له نفسه الإستفادة من تقديمات الضمان الإجتماعي دون وجه حق تحت طائلة إتخاذ العقوبات المناسبة بحقه، والإدعاء عليه أمام ​القضاء​ المختص عند الإقتضاء.

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