حس مراد: للتنسيق مع الحكومة السورية لتعزيز العلاقات الاقتصادية

دعا وزير الدولة لشؤون التجارة الخارجية ​حسن مراد​ إلى التنسيق مع ​الحكومة السورية​ لتعزيز العلاقات الاقتصادية بين البلدين والتخفيف من آثار الإجراءات القسرية أحادية الجانب المفروضة على ​سوريا​.

وأوضح مراد في تصريح لوكالة "سانا"، "أنّ سوريا كانت على الدوام بوابة لبنان التجارية"، مبيناً أن لبنان يجب أن يكون محطة اقتصادية فاعلة لمساعدة سوريا.

وأشار مراد إلى ضرورة التواصل المباشر مع الحكومة السورية لتسهيل ​حركة المرور​ والتصدير وتعزيز ​الوضع الاقتصادي​ للبلدين.