رئيسة وزراء بريطانيا تخطر المحافظين بأنها قد تغادر منصبها خلال أشهر

أفادت صحيفة الجارديان البريطانية، في نبأ عاجل اليوم الخميس، بأن رئيسة الوزراء البريطانية تيريزا ماي، أخبرت نواب حزب المحافظين في البرلمان البريطاني بأنهم عليهم أن يتوقعوا أن تغادر منصبها خلال

وذكرت الصحيفة عبر موقعها الإلكتروني أن هذا التصريح جاء بالتزامن مع احتمالية إجراء تصويت جديد بشأن خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي (بريكست) الأسبوع القادم.

المحافظين في البرلمان البريطاني بأنهم عليهم أن يتوقعوا أن تغادر منصبها خلالالأشهر المقبلة.وذكرت الصحيفة عبر موقعها الإلكتروني أن هذا التصريح جاء بالتزامن مع احتمالية إجراء تصويت جديد بشأن خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي (بريكست) الأسبوع القادم.

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