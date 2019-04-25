أفادت صحيفة الجارديان البريطانية، في نبأ عاجل اليوم الخميس، بأن رئيسة الوزراء البريطانية تيريزا ماي، أخبرت نواب حزبالمحافظين في البرلمان البريطاني بأنهم عليهم أن يتوقعوا أن تغادر منصبها خلال
الأشهر المقبلة.
وذكرت الصحيفة عبر موقعها الإلكتروني أن هذا التصريح جاء بالتزامن مع احتمالية إجراء تصويت جديد بشأن خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي (بريكست) الأسبوع القادم.
كانت هذه تفاصيل خبر رئيسة وزراء بريطانيا تخطر المحافظين بأنها قد تغادر منصبها خلال أشهر لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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