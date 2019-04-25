ارتفاع حصيلة ضحايا الانهيارات الأرضية والأمطار في جنوب أفريقيا لـ70 قتيلًا

ارتفعت حصيلة ضحايا الانهيارات الأرضية والأمطار التي هطلت على الساحل الشرقي لجنوب أفريقيا إلى نحو 70 قتيلا، وفقا لوكالة أنباء الشرق الأوسط.
ونقلت شبكة "يورونيوز" الأوروبية، اليوم الخميس، عن
وكان رئيس جنوب أفريقيا سيريل رامافوسا أعرب عن خالص تعازيه لجميع الأسر والمجتمعات الذين فقدوا ذويهم، والذين أصيبوا وخسروا ممتلكاتهم، مضيفا أن: "الوضع الحالي يجبرنا على جمع الأمة بأكملها لمساعدة جميع المتضررين".
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