ارتفاع حصيلة ضحايا الانهيارات الأرضية والأمطار في جنوب أفريقيا لـ70 قتيلًا

ارتفعت حصيلة ضحايا الانهيارات الأرضية والأمطار التي هطلت على الساحل الشرقي لجنوب أفريقيا إلى نحو 70 قتيلا، وفقا لوكالة أنباء الشرق الأوسط.

ونقلت شبكة "يورونيوز" الأوروبية، اليوم الخميس، عن

لينوكس ماباسو المتحدث باسم الوزارة الإقليمية للشئون المحلية قوله: إن عدد القتلى بلغ نحو 70 شخصا، مشيرا إلى أن شدةالعاصفة نجمت عن تغير المناخ.وكان رئيس جنوب أفريقيا سيريل رامافوسا أعرب عن خالص تعازيه لجميع الأسر والمجتمعات الذين فقدوا ذويهم، والذين أصيبوا وخسروا ممتلكاتهم، مضيفا أن: "الوضع الحالي يجبرنا على جمع الأمة بأكملها لمساعدة جميع المتضررين".