"الدوسري": مصر صاعدة اقتصاديًا وواعدة في مجال المشاريع

قال حماد مناحم الدوسري، المدير العام لمركز الحكمة الكويتي، حماد مناحم الدوسري، "إن مصر دولة صاعدة اقتصاديا وواعدة في تنفيذ المشاريع".

وأضاف الدوسري، أثناء كلمته بالمؤتمر التأسيسي لافتتاح فرع المركز الجديد بالقاهرة، "أن المجال مفتوح للمستثمرين في مصر كونها أرض خصبة تتوافر فيها كل الأسباب

الناجحة في الاقتصاد والاستثمار".

وأوضح، "أن أركان مصر كلها ساعية لوجود استثمارات متعددة في الكثير من المجالات، لافتا إلى أدوار مراكز البحث قائلا: "يجب أن نعرف قدر هذه المراكز لتكون في الصدارة، كمثيلاتها في المجتمع

الغربي".

يذكر أن المركز يهدف إلى رصد وتحليل مسارات السياسة الخارجية الكويتية، وتفاعلاتها مع إطاريها الإقليمي والدولي، وتحديد إحداثيات التأثير العكسي على خريطة السياسة الدولية.

هذا إضافة إلى طرح رؤية للتطوير المؤسسي تعتمد على تحليل ومعالجة واقع المؤسسات الحيوية، لتمكينها من حل المشكلات وتطوير آلية العمل بها، وذلك لتعزيز معدلات النمو الاقتصادي بما يتماشى مع رؤية الكويت ٢٠٣٥