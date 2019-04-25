رخا أحمد: الحكمة الكويتي في مصر يخلق اتجاهات سياسية متعددة

قال السفير ومساعد وزير الخارجية السابق، رخا أحمد: "إن وجود فرع لمركز الحكمة الكويتي في مصر، يخلق اتجاهات سياسية متعددة بين البلدين".

وأوضح أثناء كلمته التي ألقاها في المؤتمر التأسيسي للمكتب، أن الفرع سيكون إضافة عظيمة لمصر، واستفادة بخبرات الأساتذة والباحثين والإعلاميين المصريين الذين سيدعمون المركز،

كما سيضفي بكم كبير من المعلومات علي العالم العربي أيضا".

يذكر أن المركز يسهم بفاعلية التنمية الوطنية في دولة الكويت والوطن العربي، كما يحتل موقعا تنافسيا على خريطة المراكز البحثية العالمية.