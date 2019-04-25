شرطة سريلانكا: سماع دوي انفجار على بعد 40 كيلومترًا شرق العاصمة

وقع انفجار جديد، صباح اليوم الخميس، في منطقة بوجودا على بعد 40 كيلومترًا شرق العاصمة السريلانكية، كولومبو.
بحسب ما نقلت قناة "News 1st" عن متحدث باسم الشرطة المحلية، روفان جوناسكارو.
ولا توجد أي معلومات عن وقوع ضحايا ومصابين حتى اللحظة،وتقوم الجهات المختصة بالتحقيق في سبب الانفجار.
وكانت موجة تفجيرات عنيفة استهدفت كنائس وفنادق في سريلانكا، يوم الأحد الماضي، بالتزامن مع الاحتفال بعيد الفصح، وأدت إلى مقتل أكثر من 359
أفادت شرطة سريلانكا أن ستة تفجيرات استهدفت ثلاثة فنادق فخمة وكنيسة في كولومبو وكنيستين أخريين قريبتين من العاصمة، إحداها إلى شمال كولومبو، والثانية في شرق الجزيرة.
أعلنت سريلانكا، أول من أمس الثلاثاء، أن التحقيقات الأولية أظهرت أن الأخيرة جاءت ردًا على الهجوم على المسجدين في نيوزيلندا.
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