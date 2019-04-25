الصين تؤكد أهمية بناء الممر الاقتصادي مع منغوليا وروسيا

دعا الرئيس الصيني "شي جين بينج" إلى بذل مزيد من الجهود لمواءمة مبادرة "الحزام والطريق" مع برنامج طريق التنمية في منغوليا، ودفع وتعزيز عملية بناء الممر الاقتصادي بين الصين ومنغوليا وروسيا، وفقًا لوكالة أنباءالشرق الأوسط.
جاء ذلك خلال لقاء الرئيس الصيني، اليوم الخميس، مع نظيره المنغولي"خالتيما باتولجا" الذي يزور بكين حاليًا لحضور الدورة الثانية لمنتدى "الحزام والطريق" للتعاون الدولي.
من جهته، قال الرئيس المنغولي إن بلاده ملتزمة بشكل راسخ بمبدأ "صين واحدة"، وإن بلاده مستعدة لتعزيز الربط بين برنامج طريق التنمية المنغولي ومبادرة "الحزام والطريق".
وشهد الرئيسان عقب المحادثات توقيع خطة تعاون لتعزيز التنسيق بين مبادرة الحزام والطريق التي اقترحتها الصين مع برنامج طريق التنمية في منغوليا.
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