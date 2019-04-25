وزير الخارجية الإيراني: ترامب يتم استدراجه لخوض حرب معنا

قال وزير الخارجية الإيراني، محمد جواد ظريف، إنه لا يعتقد أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يريد حربًا مع إيران، لكنه ربما "استُدرج" إلى نزاع، وفقًا لوكالة أنباء سبوتنيك.
قال الوزير، في البعثة الإيرانية لدى الأمم المتحدة في نيويورك، "لا أعتقد أنه يريد حربًا.. لكن هذا لا ينفي أنه يجري استدراجه لفعل هذا".
وأضاف ظريف، أن "الفريق ب"، الذي يضم
وقال: "أولئك الذين رسموا السياسات الجاري اتباعها لا يريدون ببساطة حلًا يجري التوصل إليه بالتفاوض، لكن دعوني أقولها واضحة، إن إيران لا تسعى لمواجهة، لكنها
في سياق متصل، صرح ظريف، أمس الأربعاء، بأن بلاده ستواصل بيع النفط والبقاء على قيد الحياة، على رغم العقوبات الأمريكية.
وفي وقت سابق، هدد ظريف، بالرد على أية محاولة تقوم بها الولايات المتحدة لمنع بلاده من تصدير نفطها عبر مضيق هرمز، مشيرًا إلى أنه من مصلحة بلاده أن يظل المضيق مفتوحًا، وأضاف، "نؤمن بأن إيران ستواصل بيع النفط، وسنجد مشترين، وسنبقى نستخدم مضيق هرمز باعتباره الممر الآمن لتصدير نفطنا".
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