"سريلانكا" : لا ضحايا لانفجار شرق كولومبو

أكدت الشرطة السريلانكية أنه لم يتم الإبلاغ عن وقوع إصابات أو ضحايا إثر انفجار وقع صباح اليوم الخميس في منطقة "بوجودا" الكائنة على مسافة 40 كيلومترًا شرق العاصمة السريلانكية كولومبو، وفقًا لوكالة أنباء الشرق الأوسط.
وذكرت صحيفة ديلي نيوز السريلانكية على موقعها الإلكتروني أنه " لم تتوفر معلومات بعد عن وجود ضحايا أو إصابات، وأن الجهات الأمنية تجري تحقيقات للوقوف على ملابسات الحادث".
ووقع في وقت سابق اليوم في منطقة
ويأتي هذا الانفجار عقب وقوع سلسلة من الانفجارات التي استهدفت كنائس وفنادق في سريلانكا صباح يوم الأحد الماضي أسفرت إلى مقتل 321 شخصا وأصابة أكثر من 520 آخرين.
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