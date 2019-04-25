رئيس وزراء أرمينيا يتهم اردوغان بإهانة الأرمن والإنسانية

اتهم رئيس وزراء أرمينيا نيكول باشينيان، اليوم الخميس، الرئيس التركي رجب طيب اردوغان بإهانة الشعب الأرمني والبشرية.

وقال باشينيان إن التعليقات التي أدلى بها اردوغان بخصوص الإبادة الجماعية ضد الأرمن خلال الحرب العالمية الأولى "إهانة مطلقة للشعب الأرمني وللإنسانية وخطاب كراهية مبالغ فيه".

وكتب باشينيان، على حسابه الرسمي على "تويتر"، "لابد أن يرد العالم".

وأدلى اردوغان بتصريحات بهذا الخصوص أمس الأربعاء 25 أبريل وهو اليوم الذي تحيي فيه أرمينيا ذكرى الإبادة الجماعية التي راح ضحيتها 1,5 مليون شخص من الأرمن.

Advertisements

وأشار باشينيان إلى أن وصف اردوغان للشعب الأرمني بـ"العصابات الأرمنية وأعوانها" وتبرير جرائم القتل هو "مستوى جديد من الإنكار".

ويقول الأرمن إن 1,5 مليون شخص من الأرمن قتلوا في الفترة من عام 1915 إلى 1923 في حملة إبادة جماعية متعمدة في منطقة الأناضول، قلب تركيا الحالية.

وتنكر أنقرة الاتهام وتقول إن هؤلاء قتلوا خلال اشتباكات مع القوات العثمانية بعد أن انحازت المجموعات الأرمنية للجيش الغازي في ذلك الوقت.

ويقول اردوغان إن ترحيل الأرمن كان "مبرراً" في عام 1915.