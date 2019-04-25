بالصور.. الأمير ويليام يزور نيوزيلندا لدعم متضرري هجوم مسجدي كرايستشيرش

بدأ الأمير البريطاني ويليام، دوق كامبريدج، زيارة إلى نيوزيلندا تستغرق يومين يشارك خلالها في احتفالات البلاد بيوم "أنزاك" في أوكلاند. وبعدها، يتوجه إلى مدينة كرايستشيرش لإبداء الدعم للمتضررين من الهجمات الإرهابية على مسجدين في المدينة الشهر الماضي.

وقام الأمير وليام بزيارة طفلة ناجية من حادث إطلاق النار في كرايستشيرش، في المستشفى الذي تتلقى به العلاج.

وقام دوق كيمبريدج بنشر صورة للزيارة التي قام بها إلى مستشفى أطفال أوكلاند، مع الطفلة ألين ألساتي (4 أعوام) ووالدها وسيم، الذي أصيب أيضاً عندما فتح المهاجم النار في المسجدين.

وكانت الطفلة قد أفاقت من غيبوبة في وقت سابق من الأسبوع الجاري، بعد تعرضها لإصابات خطيرة في الهجوم، وشوهد وليام في مقطع فيديو تم نشره على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، وهو يتحدث مع الطفلة ويخبرها عن ابنته تشارلوت "التي تقاربك في السن".



والتقى الأمير ويليام في وقت لاحق اليوم، مع أفراد من الشرطة والمسعفين الذين تعاملوا مع الهجومين على مسجدين في كرايستشيرش، الشهر الماضي.

وفي اليوم الأول من زيارته التي تستمر يومين إلى نيوزيلندا، وجه دوق كيمبريدج، الذي عمل كطيار في خدمة الإسعاف الجوي ببريطانيا، التحية إلى أول من تعاملوا مع الحادث.

والتقى وليام بمفوض الشرطة النيوزيلندي، مايك بوش، وقائد منطقة كانتربيري، جون برايس، بالإضافة إلى العديد من أفراد الشرطة والمسعفين الذين كانوا أول من توجه إلى مكاني إطلاق النار في 15 من مارس الماضي، مما أسفر عن مقتل 50 شخصاً من المصلين في المسجدين.

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وفي الصباح، شارك وليام في احتفالات البلاد بيوم "أنزاك" بأوكلاند، قبل أن يتوجه إلى كرايستشيرش.

ووضع إكليلاً من الزهور نيابة عن جدته الملكة إليزابيث الثانية في اليوم الوطني لإحياء الذكرى، الذي يحيي ذكرى الأستراليين والنيوزيلنديين "الذين فقدوا أرواحهم في جميع الحروب والصراعات وعمليات حفظ السلام".

يشار إلى أن هناك صلات قوية تربط بين الأمير ويليام والمنطقة، منذ أن قام بزيارات إليها في أعقاب زلازل كرايستشيرش في عام 2011، وخلال جولته في نيوزيلندا مع زوجته كيت وابنه الأمير جورج في عام 2014.

ومن المقرر أن يقوم غداً الجمعة بزيارة المستشفى المحلي، حيث مازال يتعافى العديد من المصابين البالغ عددهم 50 شخصاً، في هجومي الشهر الماضي، قبل أن يتوجه إلى مسجد النور حيث توفي معظم الضحايا.

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