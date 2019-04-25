المستوطنون يقتحمون المسجد الأقصى وسط حراسة من جيش الاحتلال

اقتحم وزير إسرائيلي مصحوبا بمئات المستوطنين، صباح اليوم الخميس، المسجد الأقصى المبارك لليوم الخامس على التوالي في "عيد الفصح اليهودي"، وسطحراسة أمنية مشددة من جيش الاحتلال الإسرائيلي.
وقالت مصادر مقدسية إن أكثر من 320 متطرفاً اقتحموا المسجد الأقصى عبر باب المغاربة على شكل مجموعات متتالية بحراسة مشددة من قوات الاحتلال.
وأفاد شهود عيان بأن شرطة الاحتلال سمحت لمجموعات كبيرة من المستوطنين باقتحام الأقصى حيث يعتبر اليوم الأخير للاقتحامات في هذه المناسبة. ومن المتوقع ازدياد أعداد المقتحمين هذا اليوم حيث توجد فترة اقتحامات صباحية وأخرى بعد الظهر.
وعلى أبواب المسجد الأقصى المبارك، واصل جنود الاحتلال تمركزهم ونصب سواترهم الحديدية. وأوضح المصلون أن قوات الاحتلال تقوم بتوقيفهم وتحرير هوياتهم واحتجازها قبل السماح لهم بالدخول إلى الأقصى. كما تفتش حقائبهم والأكياس التي بحوزتهم.
وواصل المستوطنون استباحتهم للقدس القديمة وجولاتهم على أبواب المسجد الأقصى المبارك والصلاة عليه من الخارج.
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