سريلانكا تغلق الكنائس الكاثوليكية مع استمرار مخاوف من اعتداءات جديدة

طلب السلطات في سريلانكا، اليوم الخميس، من جميع الكنائس الكاثوليكية أن تغلق أبوابها وتعلق الصلوات مع استمرار المخارف من اعتداءات جديدة بعد تلك التي وقعت الأحد وأسفرت عن مقتل 359 شخصاً

وأعلن مسؤول كنسي أن السلطات طلبت إغلاق الكنائس حتى تستتب الأوضاع الأمنية بعد الهجمات التي تمت في عيد الفصح،.

وقال رجل الدين "بناءً على توصية قوات الأمن، سنغلق جميع الكنائس"، مضيفاً "لن تُقام قداديس للمؤمنين حتى إشعار آخر".

اقرأ أيضاً... انفجار جديد في سريلانكا.. ورصد سيارة مريبة قرب المطار

Advertisements

وتم تشديد الإجراءات الأمنية حول الكنائس في أنحاء البلاد، كما ذكر مسؤولون حكوميون.

واستهدفت سلسلة تفجيرات انتحارية ثلاث كنائس -- اثنتان منها كاثوليكية -- وثلاثة فنادق يوم أحد الفصح. وأدت الاعتداءات أيضاً إلى إصابة المئات بجروح.

ووقعت التفجيرات فيما كانت الكنائس مكتظة بالمصلين خلال إحياء قداس عيد الفصح.