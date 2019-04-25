بيونج يانج تهدد بالرد على مناورات عسكرية بين سول وواشنطن

هددت كوريا الشمالية، اليوم الخميس، بالرد على مناورات مشتركة للقوات الجوية بين كوريا الجنوبية والولايات المتحدة انطلقت قبل ثلاثة أيام.

ونقلت وكالة الأنباء الرسمية الكورية الشمالية عن متحدث باسم لجنة إعادة التوحيد في كوريا الشمالية قوله إن ما سماها "أعمال الغدر" التي قامت بها سول "خيبت آمالنا" ومثلّت "استفزازاً عسكرياً".

وتنظر بيونج يانج إلى تلك التدريبات على أنها عمل استفزازي وتدريب على غزو كوريا الشمالية.

وقال المسؤول الكوري الشمالي إن هذه التدريبات تعد "تحدياً صريحاً" لإعلان بانمونجوم الذي وقعه قائدا الكوريتين العام الماضي، مضيفاً: "سيكون هناك رد مقابل على ذلك من جانب جيشنا".

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