كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر المخابرات الروسية: ظهور معسكرات تدريب لداعش والقاعدة فى أمريكا اللاتينية والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أكد نائب رئيس إدارة الاستخبارات المركزية الروسية، وجود معسكرات تدريب لمتطرفين ينتسبون لتنظيمى داعش والقاعدة فى أمريكا اللاتينية.

كما أضاف، وفقاً لشبكة "روسيا اليوم" أن تلك المعسكرات تمثل خطر عام جديد على المنطقة.

ويأتى ذلك فى الوقت الذى تتزايد فيها التوترات فى فنزويلا، بعد اتهام حكومة البلد اللاتينى للولايات المتحدة وحلفائها بالتخطيط لدعم جماعات مسلحة بهدف دفع الجيش للتدخل ضد الرئيس الشرعى نيكولاس مادورو.