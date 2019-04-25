كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر نزوح مئات المسلمين بعد هجمات الكنائس فى سريلانكا والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

فر مئات اللاجئين المسلمين من نيجومبو على الساحل الغربي للبلاد، حيث اندلعت التوترات الطائفية في الأيام الأخيرة، في الوقت الذي دفن فيه المشيعون رفات المصلين المسيحيين الذين قُتلوا في تفجيرات عيد الفصح الانتحارية يوم الأحد في سريلانكا،

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ولقي 359 شخصًا على الأقل حتفهم في سلسلة التفجيرات المنسقة التي استهدفت الكنائس والفنادق، ويعتقد قادة الكنيسة أن العدد النهائي للهجوم على كنيسة القديس سيباستيان في نيجومبو قد يكون قريبًا من 200 شخص، مما يجعل من شبه المؤكد أن نيجومبو هو الأكثر دموية بين الهجمات الستة المتزامنة.

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ووفقاً لوكالة رويترز، أنه فى يوم الأربعاء، فر مئات المسلمين الباكستانيين من ميناء متعدد الأعراق على بعد ساعة إلى الشمال من العاصمة كولومبو، وغادروا في حافلات ينظمها قادة المجتمع والشرطة، خوفاً على سلامتهم بعد تهديدات بالانتقام من السكان المحليين.

وقال عدنان علي وهو مسلم باكستاني لوكالة رويترز وهو يستعد لركوب حافلة "بسبب التفجيرات والانفجارات التي وقعت هنا هاجم سكان سريلانكا المحليون نترك منازلنا." "في الوقت الحالي، لا نعرف إلى أين سنذهب".

وأعلن تنظيم داعش، مسؤوليته عن هجمات عيد الفصح.