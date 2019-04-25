كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر أمين مجلس الأمن الروسي يلتقي رئيس كوريا الجنوبية في سيئول والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

ناقش أمين مجلس الأمن الروسي نيكولاي باتروشيف ورئيس كوريا الجنوبية مون جاي إن في سيئول، اليوم الخميس، قضايا التعاون الروسي- الكوري في مجال الأمن.

وجاء في بيان المكتب الصحفي لمجلس الأمن الروسي: "تناول الاجتماع مجموعة واسعة من قضايا التعاون الروسي الكوري، وكذلك التعاون التجاري والاقتصادي والاستثماري بين البلدين".

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وأكد باتروشيف، من جديد موقف روسيا الثابت تجاه تعزيز علاقات حسن الجوار مع جمهورية كوريا، بما في ذلك تحقيق السلام والأمن في كوريا شبه الجزيرة.

وانطلق مؤتمر موسكو الثامن للأمن الدولي، يوم أمس الأربعاء، بمشاركة 100 دولة لبحث قضايا الأمن، وخاصة الوضع في الشرق الأوسط.