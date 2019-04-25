كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر بوتين يشيد بدور كوريا الشمالية في استقرار الوضع بشبه الجزيرة الكورية والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أشاد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين في حفل استقبال الزعيم الكوري الشمالي، كيم جونغ أون، بدوره في حدوث الاستقرار في شبه الجزيرة الكورية في الأشهر الأخيرة.

قال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين بأن الاستقرار في شبه الجزيرة الكورية يعود لعدد من المبادرات التي إتخذها الزعيم الكوري الشمالي كيم جونغ أون.

كما وأشار بوتين الى ان موسكو وبيونغ يانغ إحتفلتا في العام الماضي بالذكرى السبعين لإقامة العلاقات الدبلوماسية بين البلدين.

وقال" لقد اقتربنا من هذا التاريخ بوضع دولي صعب"، وأضاف " ومع ذلك نرى أنه بفضل العديد من مبادرات الرفيق كيم، فقد استقر الوضع في شبه الجزيرة الكورية في الأشهر الأخيرة".

وأكد بوتين على أن روسيا حريصة على تعزيز الحوار السياسي والدبلوماسي لحل القضية النووية.

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من جانبه تمنى الزعيم الكوري الشمالي الإزدهار لروسيا وتحدث عن علاقات الصداقة التي تجمع البلدين.

قائلا" اتمنى بأن تزدهر روسيا كدولة قوية وكريمة وعظيمة"، وتناول الرئيسان نخبا على شرف اللقاء، فيالوقت الذي تمنى فيه الزعيم الكوري الشمالي مستقبلا رائعا لكلا البلدين.

كما أعرب كيم عن تقديره وإمتنانه لحضور بوتين بعد أن قطع مسافة كبيرة بالطائرة، والترحيب الحار الذي لاقاه الوفد الكوري الشمالي.

وأضاف كيم "بأنه وبالنيابة عن الشعب الكوري الشمالي، يرسل تحياته الحارة للشعب الروسي الذي يعمل بلا كلل لبناء روسيا قوية ومزدهرة".