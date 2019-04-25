كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر لقاء بوتين كيم استغرق ثلاث ساعات ونصف والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

انتهت في مدينة فلاديفوستوك في أقصى شرقي روسيا اليوم أعمال أول قمة بين الرئيس فلاديمير بوتين، والزعيم الكوري الشمالي كيم جونغ أون، حيث سجل فيها المراقبون طول مدة المباحثات.

وقال الرئيس بوتين، إن اجتماعه الثنائي مع كيم اتسم بطابع بناء جرى الحديث فيه عن آفاق تطوير العلاقات الثنائية بين البلدين.

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وأعرب بوتين عن ثقته بأن زيارة الزعيم الكوري الشمالي إلى روسيا ستساعد في التسوية الكورية.

وعقدت قمة بوتين كيم في مبنى جامعة الشرق الأقصى الفدرالية في جزيرة روسكي بمدينة فلاديفوستوك.



