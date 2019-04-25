كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر مفتي ليبيا المعزول يحرم الحج والعمرة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تداول نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي، أمس الأربعاء، بكثير من السخرية، مقطع فيديو للمفتي الليبي الإخواني المعزول الصادق الغرياني، يدعو فيه الليبيين إلى عدم أداء فريضة الحج والعمرة، في إطار مقاطعة حركة الإخوان الإرهابية للسعودية، مما يكشف حقيقة الوجه القبيح لتوجهات الإسلام السياسي الإخواني.

وبحسب وكالة "بوابة أفريقيا"، ففتاوى المفتي المعزول المثيرة للسخرية ليست بالأمر ‏الجديد، حيث أنه يتلقى فتاويه من خارج ليبيا، ومن تيار معروف لدى الليبيين والأطراف الخارجية، والمتمثل بتنظيم الإخوان الإرهابي.‎