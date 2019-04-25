كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر مقتل مسلح أثناء محاولته زرع قنبلة داخل جامعة خاصة فى كابول والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

لقي مسلح مصرعه إثر انفجار قنبلة أثناء محاولته زرعها داخل أحد المباني في جامعة خاصة في العاصمة الأفغانية كابول.

ونقلت وكالة أنباء (خاما برس) الأفغانية عن مسئولين بشرطة كابول تأكيدهم وقوع الحادث في المنطقة الثامنة للشرطة بالعاصمة.

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ومن جانبه، قال المتحدث باسم شرطة كابول بشير مجاهد، إن المسلح المشتبه به كان يحاول زرع القنبلة داخل دورة المياه في جامعة جيهان، مضيفا أن العبوة الناسفة انفجرت قبل موعدها، ما أسفر عن مقتل المسلح وإصابة ثلاثة آخرين.

ولم تعلن أي جهة أو حركة مسئوليتها عن هذا الحادث حتى الآن.