رحيل نجم الروك الفرنسي في ذكرى ميلاده

رحل عن عالمنا، يوم أمس الأربعاء، مغني الروك الفرنسي “ديك ريفر” عن عمر ناهز 74 سنة في باريس، بعد معاناة طويلة مع مرض السرطان .

وتوفي نجم الروك، يوم 24 أبريل الجاري، الذي يتزامن مع ذكرى ولادته، الأمر الذي شكل صدمة لمعجبيه.

وأثرى النجم الراحل موسيقى الروك بـ33 ألبوما غنائيا، ضم عددا من الأغاني المشهورة مثل “Je ne peux pas t’oublier”، و”Rien que toi”، و”Ne lui dis rien”.