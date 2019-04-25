مجزرة "الفصح" بسريلانكا.. أول صور للشقيقين الانتحاريين

كشفت صحيفة "ديلي ميل" البريطانية، عن الصور الأولى للشقيقين اللذين فجرا نفسيهما في هجمات سريلانكا، الأحد، متسببين في مقتل 41 أجنبيا، خلال مجزرة "عيد الفصح" التي ضربت فنادق وكنائس في البلاد.

وبحسب الصحيفة البريطانية ، فقد دخل الشقيقان الثريان إنشاف وإلهام إبراهيم بهدوء إلى فندقي شانجريلا وسينامون جراند، وفجرا سترتيهما الناسفتين في وقت كان يتناول فيه النزلاء طعام الإفطار، في سلسلة تفجيرات صنفت أنها الأعنف منذ هجمات 11 سبتمبر/ أيلول 2001 .

وبعد ساعات، اقتحمت الشرطة منزلهما في كولومبو، لكن فجرت فاطمة -زوجة إلهام الحامل- نفسها، مما أسفر عن مقتل أطفالها الثلاثة وثلاثة ضباط.







يأتي هذا في وقت كشف فيه مقطع لكاميرا مراقبة عن اللحظة التي دخل فيها إنشاف فندق سينامون جراند، وكان يقدم خطوة ويرجع أخرى قبل تفجير نفسه، وأوضح المقطع المصور إنشاف وهو يتحرك بخطى متثاقلة قرب نزلاء الفندق أثناء تناولهم الطعام.

Advertisements

مرتديًا قميصًا فاتح اللون وقبعة سوداء وحقيبة ظهر كبيرة، كانت خطوات المهاجم متثاقلة مترددة، قبل تفجير نفسه الساعة 9:12 صباحًا.

إنشاف سجل دخول بالفندق الليلة التي سبقت الحادث مستخدمًا هوية مزيفة، زاعمًا أنه في رحلة عمل، فيما كشف مقطع آخر أن شقيقه إلهام بصحبة مهاجم آخر استخدما المصعد للوصول إلى المطعم في فندق شنجريلا قبل تفجير نفسيهما.





كان الرجلان يرتديان حقائب ظهر، وبدا وكأنهما يناقشان خططهما داخل المصعد بالطابق الثاني خلال اللحظات الأخيرة التي سبقت مذبحة عيد الفصح، ثم دخل الاثنان المطعم بدون أن يلاحظهما أحد، وبينما كان الضيوف يتناولون الطعام، قاما بفعلتهما الدموية.

في أقل من الثانية، تحول المطعم إلى مشهد مرعب من دخان التفجيرات وألسنة النيران المشتعلة، تزامنت مع تفجير إلهام نفسه في فندق سينامون جراند.

كان موقع "إس بي إس" الأسترالي قد ذكر أن أحد مدبري هجمات سريلانكا الإرهابية يعتقد أنه تعرض لـ"غسيل دماغ" على يد شقيقه الأصغر المتطرف.

الشقيقان هما ابنا أحد تجار التوابل الأثرياء في سريلانكا، إنشاف إبراهيم، يمتلك مصنع نحاس، فيما الآخر إلهام فله صلات بجماعة التوحيد الوطنية، المشتبه بتورطها في التخطيط للهجمات، طبقًا لتصريحات قالها مصدر لوكالة "رويترز" للأنباء.