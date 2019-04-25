سريلانكا تعتقل 3 أشخاص وتضبط أسلحة وقنابل بالعاصمة

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - اعتقالات جديدة في سريلانكا على خلفية تفجيرات

أعلن المتحدث باسم الشرطة السريلانكية اعتقال ثلاثة أشخاص، ومصادرة قنابل يدوية وأسلحة أخرى في مداهمة بكولومبو. كانت الشرطة السريلانكية أوقفت أيضا والد الانتحاريين اللذين فجرا نفسيهما خلال الهجمات الإرهابية المروعة التي ضربت البلاد باحتفالات عيد الفصح، وذلك للاشتباه في تقديمه المساعدة لنجليه. وقتل ما يقرب من 360 شخصا، وأصيب نحو 500 آخرين، في حادث دامٍ لقب بـ"مجزرة الفصح" نظرا لوقوع تلك الهجمات بالتزامن مع احتفال المسيحيين بأعياد الفصح في سريلانكا.

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