انت الان تتابع انفجار جديد في سريلانكا.. والشرطة توضح تفاصيل الحادث ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

أدى انفجار جديد في سريلانكا، صباح اليوم الخميس، إلى إثارة الذعر بين السكان، بعد مضي 4 أيام فقط على سلسلة تفجيرات أدت إلى مقتل المئات. وبحسب «سكاي نيوز عربية»، قالت الشرطة السريلانكية وسكان إن دوي انفجار سماع في بلدة بوغودا، على بعد 40 كيلومترا شرقي العاصمة كولومبو. إلا أن الشرطة السريلانكية أعلنت لاحقا أن «عبوة صغيرة» انفجرت داخل حاوية للنفايات في ساحة خالية من السكان في البلدة. وترشح الشرطة أن يكون قد تم إلقاء هذه العبوة في الحاوية، بهدف التخلص منها.

وكانت قوات الجيش في سريلانكا، قد نفذت «تفجيرا تحت السيطرة»، الأربعاء، لتفكيك عبوة ناسفة قرب صالة سينما سافوي في العاصمة كولومبو، دون وقوع إصابات.وارتفعت حصيلة القتلى في فندقين وعدة كنائس، بعدة مدن في البلاد، إلى 360 قتيلا، إضافة إلى نحو 500 جريح.وأوقفت الشرطة 18 مشتبها جددا، خلال الليلة الماضية، مما

وكانت قوات الجيش في سريلانكا، قد نفذت «تفجيرا تحت السيطرة»، الأربعاء، لتفكيك عبوة ناسفة قرب صالة سينما سافوي في العاصمة كولومبو، دون وقوع إصابات. وارتفعت حصيلة القتلى في فندقين وعدة كنائس، بعدة مدن في البلاد، إلى 360 قتيلا، إضافة إلى نحو 500 جريح. Advertisements وأوقفت الشرطة 18 مشتبها جددا، خلال الليلة الماضية، مما رفع عدد المعتقلين في القضية إلى 58 شخصا، بحسب ما ذكرته الشرطة. في غضون ذلك، نبه رئيس الوزراء السريلانكي، رانيل ويكريمسينجه، إلى أن عددا من المشتبه فيهم المزودين بمتفجرات قد يكونون في حالة فرار. وأعلن تنظيم «داعش» الإرهابي مسؤوليته عن الهجوم، لكن السلطات السريلانكية تتهم «جماعة التوحيد الوطنية» و«جماعة ملة إبراهيم» المتشددتين بالضلوع في الاعتداءات الإرهابية. اقرأ أيضا: الجيش يفكك عبوة ناسفة في العاصمة السريلانكية

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