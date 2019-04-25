الان تتابع إصابة 59 شخصا في فض اعتصام “الأساتذة المتعاقدين” بالمغرب والان مع التفاصيل
جدة - عمرو شويل الرباط - الخليج 365:
أفادت اللجنة الطبية لتنسيقية “المتعاقدين” بالمغرب، بإصابة 59 شخصا، جراء فض قوات الأمن، ليل الأربعاء /الخميس، اعتصام الأساتذة المتعاقدين بالعاصمة الرباط .
ونقلت وسائل إعلام محلية، اليوم، عن مسؤولين في اللجنة الطبية قولهم إن المصابين نقلوا إلى مستشفى السويسي بالعاصمة حيث تراوحت جراحهم بين الخفيفة والمتوسطة جراء استخدام قوات الأمن خراطيم المياه والهراوات لفض الاعتصام.
وأضافوا أن التنسيقية سجلت وجود عدة كسور في صفوف أعضائها المصابين في التدخل الأمني الليلة الماضية، وإصابة أحد المعتصمين في العمود الفقري.
وكانت قوات التدخل السريع استخدمت خراطيم المياه والعصي لتفريق آلاف الأساتذة المتعاقدين من شارع محمد الخامس قبالة مبنى البرلمان بالعاصمة.
ورابط آلاف المتعاقدين منذ يومين، بالعاصمة الرباط بعدما قدموا إليها من مختلف مدن المملكة مطالبين بإسقاط التعاقد وترسيمهم إسوةً بزملائهم.
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