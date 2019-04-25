شكرا لقرائتكم خبر عن النائب محمد العقاد: نسبة المشاركة فى الاستفتاء تؤكد أن الشعب كان على قدر المسئولية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال النائب محمد العقاد، إن المصريين أثبتوا وعيهم وحرصهم على مصلحة وطنهم والدليل على ذلك نسبة المشاركة فى الاستفتاء على التعديلات الدستورية التى تعد هى الأعلى فى آخر 10 سنوات وهذا يعنى أن الشعب أصبح صاحب إرادة حقيقية فى التغيير ويمتلك وعى على مصلحة الوطن.

وأشاد العقاد، بجموع الشعب المصرى الذى خرج ليدلى بدلوه فى التعديلات الدستورية سواء الشباب الذى تصدر المشهد والمرأة التى كان لها حضور مشرف وتصدرت المشهد وكان لها دور بارز فى السنوات الاخيرة وعلى مدار التاريخ بشكل عام وذوى الاحتياجات الخاصة الذين يثبتون يوما تلو الآخر أنهم أصحاب قدرات خاصة وعزيمة، مؤكدا أن جميع المصريين كانوا على قدر المسئولية.

ووجه العقاد، رسالة شكر لرجال القوات المسلحة ورجال الشرطة البواسل والمؤسسة القضائية ووسائل الإعلام لجهودهما من أجل خروج هذا العرس الديمقراطى بهذا الشكل اللائق بالدولة المصرية، خاصة وأن العالم كله كان يراقب ويتابع عملية الاستفتاء عن قرب وأن هناك جهود بذلت أكدت لجميع دول العالم ان الشعب المصرى يقف فى خندق واحد مع كل مؤسسات الدولة ضد كل من يحاول أن يعبث بمقدرات الوطن.

Advertisements