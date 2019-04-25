شكرا لقرائتكم خبر عن المؤتمر العام لحزب التجمع يبدأ أعماله بهتافات داعمة لإنجازات الرئيس السيسي والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - وقال السيد عبد العال، رئيس حزب التجمع، إن مواقف الحزب واضحة امام الجميع في التصدي للجماعة الارهابية ومساندة الجيش المصري في مواجهة الارهاب ، بالإضافة إلى مواقفه الداعمة لثورة 30 يونيو ، وعزل جماعة الاخوان الارهابية ، ورفض الحزب الدخول في اي مفاوضات مع جماعة الإخوان .

ووجه رئيس حزب التجمع التحية لكل اعضاء الحزب من كافة المحافظات ، لمواقفهم التي وصفها بالمشرفة، ورفض الدخول مع الاخوان في البرلمان ، مطالبا قيادات الحزب القادمة بتوثيق كافة مواقف الحزب التي عاصرت العديد من الأحداث والثورات في مصر.

وتابع أن حزب التجمع وقف بجوار الوطن من اجل ابناء الشعب المصري ، والدفاع عن البلاد من كل محاولات تحاول العبث بالوطن ، لافتا إلى أن الحزب مستمر في دعمه للوطن والدولة.

Advertisements

ويترشح على منصب رئيس الحزب النائب سيد عبد العال، الرئيس الحالي، بعد تنازل محمد العيلة، عضو المؤتمر العام للحزب من محافظة القليوبية وعلى موقع الأمين العام للحزب، يتنافس كل من محمد سعيد زكي، عضو الأمانة المركزية بالقاهرة، وهيثم شرابي، أمين المنوفية السابق.

ويترشح على مقاعد نواب رئيس الحزب، 5 مرشحين على 4 مقاعد وهم "أحمد بلال من الغربية - عاطف مغاوري نائب رئيس الحزب الحالي من الشرقية - هلال الدندراوي نائب رئيس الحزب الحالي من أسوان - فريدة النقاش، رئيس تحرير جريدة الأهالي الأسبق - عادل وديع، عضو المكتب السياسي للحزب" ،والأمناء المساعدون، ترشح 4 فقط وهو العدد المطلوب وهم "عبد الله أبو الفتوح - هاني الحسيني - محمد فرج - عبد الناصر قنديل"، وبلغ عدد المرشحين للمكتب السياسي 30 عضوا يتم اختيار 20 من بينهم، وترشح 62 لعضوية اللجنة المركزية يتم اختيار 40 منهم