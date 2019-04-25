شكرا لقرائتكم خبر عن مرشحة للرئاسة التونسية: "حركة النهضة الإخوانية" تدفع بمرشح سرى لرئاسة الجمهورية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشفت الدكتورة ليلى همامى المرشحة لانتخابات الرئاسة التونسية مخطط حركة النهضة التونسية الإخوانية قبل انتخابات الرئاسة التونسية كاشفة عن تاريخ المرشح السرى للجماعة حمادى الجبالى واتهامات الإرهاب التى وجهت له فى وقت سابق.

وقالت الدكتورة ليلى همامى فى تصريحات لليوم السابع إن حمادى الجبالى القيادى السابق بحركة النهضة التونسية والذى أعلن ترشحه لانتخابات الرئاسة التونسية هو مكلّف بمهمة من حركة النهضة ولم يغادرها إلا ظاهريا لغاية محاصرة المنصف المرزوقي الذي يحظى بدعم من قواعد حركة النهضة اعتبارا لارتباطه بالدوحة ودعمه لمواقفها وسياساتها في المنطقة.

وأضافت المرشحة لانتخابات الرئاسة التونسية أن مهمة حمادي الجبالي تتمثل في تقسيم تصويت القواعد النهضاوية الداعمة للمنصف المرزوقي لذلك ستكون مواقف الجبالي في ظاهرها راديكالية شبه مطابقة لمواقف المنصف المرزوقي وهو بالفعل ما صرّح به مؤخرا بصدد تسليم البغدادي المحمودي للميليشيات الليبية وحول رفضه لقاء بن علي خلال زيارته للسعودية.

ولفتت الدكتورة ليلى همامى إلى أن حمادي الجبالي الذي ازدهر الإرهاب تحت رئاسته للحكومة وحصلت أبشع الاغتيالات السياسية في عهده يعود اليوم لإقناعنا بأنه رمز الثورة ونظافة اليد موضحة أن ترشح حمادي الجبالي لا يخرج عن الحسابات التكتيكية لحركة النهضة، متابعة: يمكن أن ينزّل الجبالى في وجهه الآخر ضمن فولكلور المغالطة والضحك على الذقون، خاصة بعد أن صرّح أنه لم يتلقى أي تعويض لسنوات السجن التي قضاها تحت نظام بن علي.

وفضحت الدكتورة ليلى همامى حركة النهضة قائلة: حركة النهضة في تونس حتى وإن كانت من أصول إخوانية فهي أخطر وأدهى من التنظيم الأم في مصر فالنهضة في تونس تجيد المناورة والتلوّن وفق مقتضيات المرحلة، قادرة على انجاز تراجعات تكتيكية وترحيل أهدافها وفق تطور ميزان القوى، تسعى وفق منطق التمكين إلى اكتساح العمق الاجتماعي والاستفادة القصوى من حالة الفقر والتهميش، لكنها لن تتردد في توظيف الأساليب العنيفة إذا ما واجهت حالة العزل الشعبي بل إن رموزها هددوا بذلك في أكثر من مناسبة بل إن خطابها خلال الفاصل الإخواني في مصر كان في منتهى العنجهية والعنف ولم تنجز قيادات النهضة التراجعات التكتيكية إلا بعد سقوط حكم الاخوان في مصر وفشل مخطط الاطاحة بالنظام السوري وانحصار أذرُعِها في ليبيا فالنهضة لا تكون ديمقراطية إلا في حالات الضعف وكلما ازدادت قوة ازدادت عنجهية وعنف.

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وكشفت ليلى همامى تاريخ حمادى الجبالى قائلة: حمادي الجبالي من العناصر القيادية البارزة من حركة النهضة نُسبت له مسؤولية التفجيرات خلال ثمانينات القرن الماضي تحت حكم الحبيب بورقيبة وفى نظام زين العابدين بن على تم إيقافه سنة 1991 بعد اندلاع المواجهات بين الاتجاه الإسلامي (النهضة حاليا) والنظام ويعتبر رجل التنظيم السري ولذلك كان من أول القياديين الذين تم اعتقالهم خلال مواجهات سنة 1991 تحت نظام بن علي.

وأشارت ليلى همامى إلى أن النهضة تواجه في هذا الظرف ضغط الظرف الإقليمي المعادي لها خاصة مع دخول تركيا طور الأزمة اقتصاديا وسياسيا وعزلة قطر وعملية التطهير التي يقودها المشير خليفة حفتر في طرابلس لملاحقة الميليشيات الإرهابية ولذلك تسعى النهضة في تونس إلى الحد من الخسائر وضمان استمرارها في الحكم ضمن تحالف يجمعها بقوى مدنية ضعيفة ستكون بمثابة الواجهة تتوقى عبرها من تبعات انفجار اجتماعي قد يحصل.