شكرا لقرائتكم خبر عن توافد قيادات وأعضاء التجمع لحضور الانتخابات الداخلية للحزب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - توافد عدد من قيادات وأبناء حزب التجمع لحضوراالمؤتمر العام وذلك بحضور كل المنتخبين لعضوية لجان المحافظات الجديدة على مستوى الجمهورية من أسوان للإسكندرية، بالإضافة لأعضاء اللجنة المركزية، وذلك فى المقر المركزى للحزب بوسط البلد ، وذلك لانتخاب رئيس الحزب ونوابه والامين العام للحزب والمكتب السياسى.

وبدأت الاستعدادات داخل الحزب لإتمام عملية الانتخابات الداخلية له والتي يترشح فيها على منصب رئيس الحزب النائب سيد عبد العال، الرئيس الحالي، بعد تنازل محمد العيلة، عضو المؤتمر العام للحزب من محافظة القليوبية وعلى موقع الأمين العام للحزب، يتنافس كل من محمد سعيد زكي، عضو الأمانة المركزية بالقاهرة، وهيثم شرابي، أمين المنوفية السابق.

Advertisements

ويترشح على مقاعد نواب رئيس الحزب، 5 مرشحين على 4 مقاعد وهم "أحمد بلال من الغربية - عاطف مغاوري نائب رئيس الحزب الحالي من الشرقية - هلال الدندراوي نائب رئيس الحزب الحالي من أسوان - فريدة النقاش، رئيس تحرير جريدة الأهالي الأسبق - عادل وديع، عضو المكتب السياسي للحزب" ،والأمناء المساعدون، ترشح 4 فقط وهو العدد المطلوب وهم "عبد الله أبو الفتوح - هاني الحسيني - محمد فرج - عبد الناصر قنديل"، وبلغ عدد المرشحين للمكتب السياسي 30 عضوا يتم اختيار 20 من بينهم، وترشح 62 لعضوية اللجنة المركزية يتم اختيار 40 منهم.