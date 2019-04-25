كتب: أحمد أبوعقيل نشر المتحدث العسكري للقوات المسلحة، عقيد أركان حرب تامر الرفاعى، فيديو عبر الصفحة الرسمية، بمناسبة عيد تحرير سيناء يؤكد فيه على تواصل عطاء الجيش المصري في الحرب والسلام والبناء والإعمار. Advertisements

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كانت هذه تفاصيل خبر في ذكرى التحرير.. المتحدث العسكري ينشر فيديو يؤكد على تواصل عطاء الجيش في الحرب والسلام لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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