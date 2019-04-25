النشرة: قوة اسرائيلية مشطت الطريق العسكري المحاذي للسياج الحدودي

أفاد مراسل "النشرة" في ​حاصبيا​ بأن "قوة اسرائيلية مشطت الطريق العسكري المحاذي للسياج الحدودي على طول الخط التقني ما بين تلال الوزارني ووادي العسل وكانت عناصر الدورية تتوقف من حين لآخر عند البوابات الحديدية المثبتة على هذا السياج لتفقد أجهزة المراقبة المثبتة عليها قابله في الجانب اللبناني دوريات ونقاط مراقبة مشتركة للجيش وقوات "اليونيفيل" خاصة في محوري ​عين عرب​ والمجيدية ومزرعة بسطرة لمبراقبة الوضع تحسبا لاي طارئ".

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