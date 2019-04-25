بطيش طلب عدم استغلال الطلب المتزايد على بعض السلع في شهر رمضان

اصدر وزير الاقتصاد والتجارة منصور بطيش تعميما طلب فيه من كافة المؤسسات والمحلات التجارية عدم استغلال الطلب المتزايد على بعض السلع في خلال شهر رمضان لرفع اسعار المواد الغذائية والاستهلاكية، وتحقيق المكاسب على حساب المواطنين.
وذكّر "بضرورة ابراز الفواتير وتقديمها الى المستهلكين، والتنبه الى وجوب الالتزام بإعلان الاسعار، وعدم تجاوز نسب الارباح القانونية للمبيعات لاسيما تلك المتعلقة بالمواد الضرورية. وطلب من النقابات وجمعيات التجار ايلاء الاهتمام اللازم لضبط حركة السوق منعاً لأي تلاعب او استغلال، مشددا على ان الوزارة ستتخذ الاجراءات القانونية اللازمة بحق المخالفين الذين يعمدون الى تسويق منتجات غير مطابقة للمواصفات المعتمدة، ورفع الاسعار وتجاوز النسب المبررة في الأرباح التجارية.
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