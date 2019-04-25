لويس لحود: نريد حماية الإنتاج المحلي عبر ضبط التهريب

أكد مدير عام وزارة الزراعة لويس لحود، خلال جولة في سوق الخضار في سن الفيل "أننا نريد حماية الإنتاج المحلي عبر ضبط التهريب، كما أننا نريد الحفاظ على سلامة الغذاء وتخزين المنتج الذي قد يتضرر بسبب إرتفاع أو إنخفاض درجات الحرارة"، مشيرا الى "أننا نراقب كيفية البيع والأسعار فمن حق المستهلك أن يحصل على اسعار معتدلة".
ولفت لحود الى أنه "لدينا 29 مركزا زراعيا بتوجيهاتي وتوجيهات وزير الزراعة، ليكونوا الى جانب المواطن والبلديات والجمعيات والتعاونيات"، مشددا على أن "وجودنا على الأرض هو لمتاعبة مشاكلهم".
وأضاف: "بدأنا الجولة في قب الياس وداهمنا سوق الفرزل وسنجول في المرفأ والمطار ومستمرون في كافة المرافق الحدودية والمزارع والشركات الزراعية، فهدفنا حماية المستهلك وتطبيق القرارات التنظيمة".
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