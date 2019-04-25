الحجيري: لبنان سيمر بأيام صعبة جدا ماليا على الأقل في الأشهر المقبلة

ركّز عضو "​تيار المستقبل​" النائب ​بكر الحجيري​، على أنّ "العمل يتركّز على عدم المسّ بأصحاب الدخل المحدود". وأوضح أنّ "هذه ليست المرّة الأولى الّتي يمرّ فيها ​لبنان​ بأزمات ولكن ليس بهذا العنف، إلّا أنّ هذا طبيعي أعتقد في ظلّ ظروف المنطقة المتفجّرة جدًّا، ونحن متأهبّين نفسيًّا لتلقّي العديد من الضغوطات".

ولفت في حديث صحافي، إلى "أنّني أعتقد أنّ لبنان سيمرّ بأيام صعبة جدًّا على الأقل في الأشهر المقبلة، وانشاء الله بتفهّم ووعي الجميع نحافظ على بقاء البلد، لأنّ بتضامن أبناء البلد من الصعب أن يسقط على الرغم من الصعوبات المالية الّتي نمرّ بها، وإقليميًّا كلّ الإحتمالات مفتوحة وواضحة". وأكّد أنّ "هذه ليست المرّة الأولى الّتي نتعرّض فيها لضربات قويّة، ونتمنّى أن لا تكون قاسية كثيرًا".