يعقوبيان: تقدمت والجميل بقانون لرفع السرية المصرفية يختلف عن اقتراح الوطني الحر

لفتت النائب ​بولا يعقوبيان​ في مؤتمر صحفي مشترك مع رئيس حزب "الكتائب اللبنانية" النائب ​سامي الجميل​ في ​مجلس النواب​ إلى أنه "بعد ​الجلسة التشريعية​ الماضية والتصويت على عجلة على قانون الغاء ​السرية المصرفية​ نتقدم اليوم باقتراح قانون معجل مكرر لرفع السرية المصرفية يختلف عن اقتراح "​التيار الوطني الحر​" انما تم ادخال كل من يقوم بخدمة عامة واضافة كل المناقصين".

واعتبرت أن "الاهم من ذلك ادخال اشخاص ثالثين والقانون يسمح بملاحقة هؤلاء والقانون الذي نتقدم منه افضل بكثير من قانون "التيار الوطني الحر" لناحية تعزيز رفع السرية المصرفية عن الحسابات المشبوهة لمعرفة من المرتكب"، مشيرةً إلى أن "القانون يخفض الكفالة المصرفية من 10 مليون الى مليون ليرة".

وأشارت إلى أن "الجلسة الماضية كان عليها قانون فرز ​النفايات​ من المصدر واقراره يعني توفير كبير بالنفايات وما يطمر وبأي معالجة نهائية للنفايات والقانون لا بد منه في بلد يعاني من مالية عامة متدهورة"، لافتةً إلى أن "الاهم من ذلك ادخال اشخاص ثالثين والقانون يسمح بملاحقة هؤلاء والقانون الذي نتقدم منه افضل بكثير من قانون "التيار الوطني الحر لناحية تعزيز رفع السرية المصرفية عن الحسابات المشبوهة لمعرفة من المرتكب ولقد صوتت لأنني اصوت على مبدأ والبلد يتدهور ومن الضروري وضع الكيدية جانبا واتمنى ان نقرن اقوالنا بأفعال ونسرع باقرار قوانين ضرورية لانقاذ البلد".