تقدم عضو كتلة "المستقبل" النائب وليد البعريني من عائلة الطفلة حلا خضر وعموم اهالي برقايل بالتعازي، مناشداً إدارات المستشفيات التعاطي بليونة مع الحالات الصحية التي تطرق أبوابها من منطلق انساني اولاً.
واشار البعريني في بيان، الى انه "يرفع الصوت مجدداً مذكرين وزير الصحة جميل جبق بأنه كان قد قال خلال جولته في عكار "ممنوع أن يموت أي مواطن على أبواب المستشفيات"، مطالباً "برفع السقف المالي للمستشفيات فعلاً لا قولاً لعدم تكرار مثل هذه المآسي الانسانية".
كانت هذه تفاصيل خبر البعريني لجبق: لرفع السقف المالي للمستشفيات فعلاً لا قولاً لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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