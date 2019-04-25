البعريني لجبق: لرفع السقف المالي للمستشفيات فعلاً لا قولاً

تقدم عضو كتلة "المستقبل" النائب ​وليد البعريني​ من عائلة الطفلة حلا خضر وعموم اهالي ​برقايل​ بالتعازي، مناشداً إدارات ​المستشفيات​ التعاطي بليونة مع الحالات الصحية التي تطرق أبوابها من منطلق انساني اولاً.

واشار البعريني في بيان، الى انه "يرفع الصوت مجدداً مذكرين وزير ​الصحة​ ​جميل جبق​ بأنه كان قد قال خلال جولته في عكار "ممنوع أن يموت أي مواطن على أبواب المستشفيات"، مطالباً "برفع السقف المالي للمستشفيات فعلاً لا قولاً لعدم تكرار مثل هذه المآسي الانسانية".