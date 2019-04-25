جبق بحث مع النائب سامي فتفت في الحاجات الصحية في الشمال

استقبل وزير الصحة العامة الدكتور جميل جبق في مكتبه في الوزارة النائب سامي فتفت وتناول البحث الخدمات الصحية في منطقة الشمال ونوه فتفت بالإهتمام الذي اولاه الوزير جبق للمنطقة من خلال جولاته الميدانية المتكررة.
وأوضح النائب فتفت في تصريح ادلى به أن الاجتماع تناول مسائل تفصيلية تتعلق بالمستشفى الحكومي في الضنية وما يحتاج إليه المستشفى من تجهيزات ومساعدات وامور تحتاج إلى تطوير. أضاف فتفت ان الاتفاق كان تاما مع الوزير جبق على آلية التعيينات التي ستعتمد في المستشفيات الحكومية بحيث توكل المرجعية الى مجلس الخدمة المدنية لتعيين رؤساء مجالس الإدارة والمدراء بما في ذلك في مستشفى الضنية.
وأبدى النائب سامي فتفت ارتياحه لما لقيه لدى الوزير جبق من إيجابية واشار إلى أهمية استمرار التعاون في الأمور الخدماتية لتحقيق المصلحة العامة بغض النظر عن اي خلافات سياسية.
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