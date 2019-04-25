الجميل اعلن اعادة صياغة قانون السرية المصرفية: سنصل الى كارثة كبيرة بملف النفايات

اشار رئيس ​حزب الكتائب​ ​سامي الجميل​ الى اننا التزمنا باقرار قانون رفع السرية المصرفية ولكن القانون الذي تقدم ولد ميتا بسبب الاليات التي وضعت فيه، ونحن اعدنا صياغة القانون بطريقة لا يقبل الطعن في ​المجلس الدستوري​ وسهّلنا آلياته واضفنا عليه الاحزاب ورؤساء الاحزاب والمقاولين، ولفت الى مقولة "صرف النفوذ" من خلال تسهيل عمل بعض الشركات، والبرهان ان الشركات التي تفوز بعقود الدولة هي 4 او 5 شركات تقوم بكل شيء.

واوضح الجميل في مؤتمر صحفي من ​مجلس النواب​ مع النائب ​بولا يعقوبيان​، الى ان التعاون مع يعقوبيان سيستمر في كل الاصلاحات ومعركة الفرز من المصدر مشتركة، وللأسف ملف ​النفايات​ سيصل الى كارثة كبيرة، واي توسعة للمطامر هي جريمة بحق الناس، ومنذ 3 سنوات تم الوعد بحلول جذرية ولا مركزية نفايات لم ينفذ منها شيء، وكأنهم ينتظرون الوصول الى الحائط المسدود ووضعنا امام امر واقع بتوسيع ​المطامر​، وفي موسم الصيف هناك روائح وامراض اصعب من الشتاء، ونحن سنكون في الواجهة بالموضوع.

وامل اقرار التصويت الالكتروني كي يعرف كل نائب صوت مع او ضد بأي قانون يتم اقتراحه، وذلك في اطار تطوير حياتنا البرلمانية. وتحدث عن شكوى من وزارة البيئة بسبب الفرز الذي يحصل في بكفيا.

واكد ان منطقة المنصورية اصبحت منطقة سكنية بإمتياز، واذا هناك حرص على اهل المنصورية يجب تمديد التوتر العالي تحت الارض كما حصل في منطقة بيروت وهذه كل القضية. ودعا الى بذل جهد قليل مع الناس كي لا نقزم بتهجير جديد.