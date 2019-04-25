مجلس الشورى أوقف تنفيذ قرار وزير الصناعة بشأن شركة "إسمنت الأرز"- عين دارة

أصدر ​مجلس شورى الدولة​، القرار القضائي رقم 292 تاريخ 23/4/2019، الّذي قضى بـ"وقف تنفيذ قرار وزير الصناعة ​وائل أبو فاعور​ رقم 7893/ت تاريخ 26/3/2019 الّذي قضى وبشكل مخالف للقانون وللأحكام القضائية المبرمة بإلغاء الترخيص الصناعي رقم 5297/ت، وكذلك إلغاء قراري تمديده رقم 6576/ت و6821/ت الصادرين ثلاثتهم عن وزير الصناعة السابق ​حسين الحاج حسن​، بإنشاء واستثمار مجمع صناعي عائد لشركة "​إسمنت​ الإرز ش.م.ل" في منطقة جرود وخراج ​عين دارة​ - ​قضاء عاليه​". وركّز القرار القضائي على "مخالفة قرار أبو فاعور رقم 7893/ت للأحكام القضائية المبرمة والنهائية وللقرارات القانونية والأنظمة المرعية الإجراء، وللحقوق المكتسبة النهائية العائدة لشركة "إسمنت الأرز ش.م.ل" والمكرّسة بأحكام قضائية مبرمة رقم 395/2001 و347/2003 و692/2017 و245/2017 و407/2019، الّتي كرّست بصورة نهائيّة قانونيّة وشرعيّة وبيئيّة الترخيص الصناعي رقم 5297/ت بمضامينه كافّة، من مقدّمة وحيثيّات ومواد وبناءات ومواضيع وكلّ ما بني عليه من تراخيص مقالع و​كسارات​ المترابطة والمتلازمة والمكملة مع المجمع الصناعي، وقرارات صادرة عن ​مجلس الوزراء​ برقم 14/94 و13/96 و4/97، وقرارات وتراخيص إدارية وإفادات صادرة عن المراجع الإدارية المختصّة كافّة، وكلّ ما صدر لاحقًا له من قرارات بالإستناد إلى الترخيص 5297/ت المذكور".

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