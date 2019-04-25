إعادة فتح طريق الدخول لمطار كولومبو الرئيسي بعد التأكد من سلامة المكان

أعلن المتحدث باسم القوات الجوية السريلانكية "إعادة فتح طريق الدخول إلى مطار ​كولومبو​ الرئيسي، بعد التأكّد من سلامة المكان".

وكانت قد أفادت وكالة "رويترز" بـ"إغلاق طريق المطار في كولومبو بعد رصد سيارة مشبوهة في ساحة انتظار"، كاشفةً أنّ "السلطات في سريلانكا تطلب من العاملين في البنك المركزي البقاء في مقرّ عملهم لاحتمال وقوع انفجار بالقرب منه".