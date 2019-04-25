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إعادة فتح طريق الدخول لمطار كولومبو الرئيسي بعد التأكد من سلامة المكان

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أعلن المتحدث باسم القوات الجوية السريلانكية "إعادة فتح طريق الدخول إلى مطار ​كولومبو​ الرئيسي، بعد التأكّد من سلامة المكان".

وكانت قد أفادت وكالة "رويترز" بـ"إغلاق طريق المطار في كولومبو بعد رصد سيارة مشبوهة في ساحة انتظار"، كاشفةً أنّ "السلطات في سريلانكا تطلب من العاملين في البنك المركزي البقاء في مقرّ عملهم لاحتمال وقوع انفجار بالقرب منه".

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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