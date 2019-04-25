اردوغان والملك سلمان وولي عهده هنأوا زيلينسكي بنجاحه في انتخابات الرئاسة بأوكرانيا

أعلنت دائرة الإتصالات في ​الرئاسة التركية​، أنّ "الرئيس التركي ​رجب طيب اردوغان​، أجرى مكالمة هاتفية مع نظيره الأوكراني الجديد ​فلاديمير زيلينسكي​، وقدّم له التهاني لنجاحه في ​الانتخابات الرئاسية​"، الّتي جرت الأحد.

وكانت قد أعلنت لجنة الإنتخابات المركزية في ​أوكرانيا​، يوم الثلثاء، فوز الممثّل الكوميدي فولوديمير زيلنسكي في الجولة الثانية بانتخابات الرئاسة في البلاد.

وأكدّت اللجنة حصول زيلنسكي على 73.22 بالمئة من الأصوات، مقابل حصول منافسه الرئيس الحالي ​بيترو بوروشينكو​ على 24.45 بالمئة منها.

بدورهما، بعث ملك ​السعودية​ سلمان بن عبد العزيز، وولي عهده الأمير محمد بن سلمان، برقيتي تهنئة إلى زيلينسكي.

ولفت الملك سلمان، إلى أنّه "يسرّنا بمناسبة فوزكم بالانتخابات الرئاسية في أوكرانيا، أن نبعث لكم باسم شعب وحكومة السعودية وباسمنا أجمل التهاني، وأطيب التمنيات بالنجاح، ولشعب أوكرانيا الصديق المزيد من التقدم والازدهار".