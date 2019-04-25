بوتين بختام مباحثاته مع كيم: كوريا الشمالية بحاجة لضمانات لأمنها

اشار الرئيس الروسي ​فلاديمير بوتين​ في ختام لقائه مع الزعيم الكوري الشمالي ​كيم جونغ اون​ في أول قمة بينهما لتعزيز "العلاقات التاريخية" بين البلدين، الى ان ​كوريا الشمالية​ بحاجة لضمانات لأمنها وسيادتها. ورأى انه يجب القيام بأولى خطوات تعزيز الثقة في إطار عملية نزع ​السلاح​ الذري ل​بيونغ يانغ​.

واعتبر بوتين انه "يجب القيام بأولى خطوات تعزيز الثقة في إطار عملية نزع السلاح الذري لبيونغ يانغ". اضاف "ناقشت مع كيم العقوبات وموقف الولايات المتحدة ونزع السلاح النووي". واوضح انه ان لم تحصل كوريا الشمالية على ضمانات كافية، فإن المباحثات السداسية ستكون ضرورية.