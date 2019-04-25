دفاع روسيا: رصد 10 خروقات لنظام وقف العمليات العسكرية بسوريا خلال آخر 24 ساعة

أعلن مركز المصالحة التابع ل​وزارة الدفاع الروسية​ في ​سوريا​ أن "الجانب الروسي في لجنة ​الهدنة​ الروسية _التركية في سوريا، رصد خلال الـ 24 الساعة الأخيرة، 10 خروقات لنظام وقف العمليات العسكرية، 2 في حلب و3 في حماه و5 في ​اللاذقية​، في حين رصد الجانب التركي 24 خرقاً، 9 في حماه و8 في حلب و5 في إدلب و2 في اللاذقية"، مشيراً إلى أنه "قدم خلال 24 ساعة الماضية مساعدات إنسانية الى أهالي بلدة سريحين ب​ريف حماه​ الجنوبي الشرقي، وتم تسليم 30 سلة أغذية وزنها الإجمالي 2.165 طن".

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