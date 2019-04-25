خارجية ايران: الطريق مغلق امام اي مفاوضات مع الاميركيين بسبب نكثهم للعهود

اعتبر المتحدث باسم ​وزارة الخارجية الايرانية​ ​عباس موسوي​ ان "الطريق مغلق امام اي مفاوضات مع الاميركيين بسبب نكثهم للعهود وعدم التزامهم بتعهداتهم ونزعتهم البلطجية".

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