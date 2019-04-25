سيناتور أميركية: لإعادة النظر بعلاقتنا مع السعودية ولا يمكننا التغاضي عن الإعدامات

شدّدت السيناتور الأميركية الديمقراطية دايان فاينستين (Dianne Feinstein) ، على "أنّني منزعجة للغاية من الإعدام الجماعي الّذي قامت به ​الحكومة السعودية​ لـ37 سجينًا ، من بينهم 33 عضوًا من الأقلية الشيعية في السعودية"، لافتةً إلى "منظمة "​هيومن رايتس ووتش​" ذكرت أنّ الكثير من الاعترافات في محاكمتين جماعيتين، تمّ الحصول عليها باستخدام التعذيب".

وذكرت في تعليق على مواقع التواصل الإجتماعي، "أنّني دعوت ​الولايات المتحدة الأميركية​ إلى إعادة النظر في علاقتنا مع السعودية، وتحدّثت علنًا ​​ضدّ اغتيال الصحافي السعودي ​جمال خاشقجي​، وقمع السعودية لنشطاء حقوق المرأة والعديد من انتهاكات حقوق الإنسان الّتي ارتكبها التحالف الّذي تقوده السعودية في ​اليمن​".

وركّز على أنّ "التقارير الأخيرة تعزّز مخاوفي. لا يمكننا التغاضي عن زيادة استخدام السعودية لعمليات الإعدام، لا سيما عندما تحيط أسئلة كثيرة بشرعية المحاكمات".

وكانت قد نفّذت السلطات السعودية يوم الثلثاء حكم الإعدام بحقّ 37 سعوديًّا في 5 مناطق مختلفة.